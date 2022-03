Folkert-Hans Tolsma op Spavo Spring Concert Surhuisterveen

vr 11 maart 2022 17.25 uur

SURHUISTERVEEN - Folkert-Hans Tolsma uit Opende is dit jaar de grote solist op het Spavo Spring Concert in Surhuisterveen. De 39-jarige muzikale alleskunner wordt daarbij begeleid door brassband Blaast de Bazuin. Het Spavo Spring Concert vindt plaats op zaterdag 2 april in De Flambou in Surhuisterveen.

Het is voor het eerst sinds 2019 dat het concert wordt gehouden. Twee jaar achtereen gooide corona roet in het eten. "We zijn ontzettend blij dat het nu wel door kan gaan’’, glundert Reinder Hamersma van de organisatie. "Een leven zonder muziek kunnen we ons niet voorstellen en de prachtige Spavo Spring-avond is de afgelopen twee jaar door veel mensen gemist.’’

Muziek-fiets

In de corona-tijd werd Folkert-Hans onder meer bekend met zijn 'muziek-fiets’. Een corona-proof manier van optreden. Vele mensen kreeg hij daarmee letterlijk in beweging. "Folkert-Hans staat bekend om zijn vernieuwende blik, zijn creatieve insteek en zijn enthousiasme. Dat gaat hij zeker ook brengen op het Spavo Spring Concert.’’

Nieuwe Energie

Thema van het concert is 'Nieuwe Energie’. "We gaat er met nieuwe energie tegenaan, zowel als muzikanten, maar we wensen dat ook de samenleving toe’’, vertelt Hamersma. "Het is ook een thema dat heel goed bij Folkert-Hans past.’’

Gratis toegangskaarten

De toegangskaarten kunnen op dinsdagavond 22 maart tussen 19.30 en 20.30 uur gratis worden afgehaald in De Lantearne, aan de Jan Binneslaan in Surhuisterveen. Vanaf 23 maart zijn de kaarten tijdens openingstijden af te halen bij Bakkerij De Korenaar (Gedempte Vaart) en Wijnhuis Machiel (De Dellen), eveneens in Surhuisterveen.