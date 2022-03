Sietse Lefferts en Nick van der Bij gehuldigd in Buitenpost

vr 11 maart 2022 17.20 uur

BUITENPOST - Sietse Lefferts (polsstokverspringen) en Nick van der Bij (Micro) werden donderdagavond - door wethouder Jouke Spoelstra - gehuldigd op het gemeentehuis in Buitenpost. Sietse Lefferts werd in 2020 Nederlands kampioen fierljeppen voor de jeugd in Kockengen. Nick van der Bij werd in 2020 met zijn team Nederlands kampioen Micro (een combinatie van airtrack trampoline en trampoline Pegasus) in Nijverdal.

'Achtkarspelen is een echte sportgemeente'

De sportkampioenen werden feestelijk gehuldigd door de wethouder. Jouke Spoelstra sprak de kampioenen toe en reikte bossen bloemen uit. “Achtkarspelen is een echte sportgemeente, jullie dragen daar met deze topprestaties aan bij. Bovendien is sporten gezond en stimuleert het de leefbaarheid in onze dorpen. We hopen dat er het komende jaar weer volop gesport kan worden en dat we in 2023 weer een raadszaal vol met nieuwe kampioenen hebben.”