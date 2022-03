Agenda met kweekcycli doet hennepteler (50) de das om

vr 11 maart 2022 14.30 uur

LEEUWARDEN - Een agenda waarin niet alleen de afspraken voor zijn rijlessen stonden maar ook de datums waarop de henneptoppen geoogst moesten worden, deed een wietteler uit Oosternijkerk (50) vrijdag de das om. De man kreeg van de politierechter een fikse werkstraf en hij moet de helft van de winst uit drie oogsten terugbetalen.

Drie keer geoogst

Vooral financieel pakte het vrijdag slecht uit voor de verdachte. Rechter Mathieu van Linde ging er vanuit dat de man drie keer heeft geoogst. Dat leverde een nettowinst op van 43.155 euro. De helft van dat bedrag zal de man aan de Staat moeten betalen. De kwekerij was gevestigd in de voormalige woning van de verdachte, aan de Kampen in Engwierum.

Henneptoppen in de wasmachine

Na een anonieme tip deed de politie in april 2020 een warmtemeting. Daaruit bleek dat er in het woonhuis van de verdachte beduidend meer warmte geproduceerd werd dan in de woningen van de buren. Bij een inval op 30 april stuitte de politie op een wietplantage met 136 planten. Verstopt in de wasmachine lag een zak met 178 gram henneptoppen.

Benaderd door 'een Arabier’

De wietplantjes waren bijna oogstrijp, twee weken na de inval hadden ze geoogst kunnen worden. De stroom voor de kwekerij werd illegaal afgetapt. De verdachte zei dat 'een Arabier’ waarvan hij de naam niet kende hem in een coffeeshop had benaderd. De Arabier zou de drijvende kracht achter de plantage zijn geweest.

Agenda op de salontafel

De verdachte had geld nodig: hij was net gescheiden van zijn vrouw en hij moest voor zijn zieke vader zorgen. Vanaf begin 2020 zou er volgens hem een aanvang zijn gemaakt met het telen. Dat strookte niet met de aantekeningen in de agenda die de politie op de salontafel had gevonden, constateerde rechter Van Linde.

Notities van kweekcycli

Naast de afspraken van de rijlessen, waren in de agenda vanaf eind november 2019 notities gemaakt die rechtstreeks betrekking leken te hebben op de kweekcycli van de wietplantage. In de telefoon van de verdachte stonden ook nog foto’s die in oktober 2019 waren gemaakt van een hennepkwekerij.

Werkstraf

Officier van justitie Inge Schaafsma ging er vanuit dat de kwekerij al veel langer in gebruik was dan de verdachte wilde doen geloven. Zij eiste een werkstraf van 160 uur waarvan 40 uur voorwaardelijk. De rechter kwam tot een iets groter voorwaardelijk deel van de werkstraf - 60 uur - plus 100 uur onvoorwaardelijk.

21.577,50 euro in staatskas

Er waren volgens Van Linde in elk geval drie oogsten geweest, die ieder netto 14.385 euro hadden opgebracht. De totale opbrengst kwam uit op 43.155 euro. Dat bedrag werd door tweeën gedeeld, de rechter ging er vanuit dat de verdachte de kwekerij samen met de 'Arabier’ heeft gerund. De man moet 21.577,50 euro in de staatskas storten.