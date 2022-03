GGD: Besmettingen nog hoog, afname verwacht

vr 11 maart 2022 13.11 uur

LEEUWARDEN - Met opnieuw ruim 15.000 positieve COVID-19 tests loopt het aantal besmettingen nog iets op ten opzichte van vorige week. Het aantal afgenomen tests ligt ongeveer 2500 hoger dan de 20.000 test van vorige week. Daardoor neemt het vindpercentage wat af. Er liggen 34 mensen in de Friese ziekenhuizen, waarvan 5 op een IC-bed.

De hoge cijfers zijn nog steeds toe te schrijven aan het effect van de voorjaarsvakantie en het opheffen van de meeste coronamaatregelen. Naar verwachting zullen de besmettingen de komende dagen/weken weer dalen.

Boostervaccinatie 12- tot 17-jarigen

Voor 12- tot 17-jarigen biedt GGD Fryslân sinds maandag de mogelijkheid tot een boosterprik aan. Jongeren maken die keuze zelf of samen met de ouders, afhankelijk van de leeftijd. Bijvoorbeeld om kwetsbaren in hun directe omgeving beter te beschermen.

Herhaalprik 70+

Sommige mensen worden uitgenodigd voor een herhaalprik tegen corona. Zo blijven ze beter beschermd tegen ernstige ziekte door het virus. Mensen die in aanmerking voor de herhaalprik komen, krijgen een uitnodigingsbrief van het RIVM. Deze keer is de volgorde van uitnodigen niet gebaseerd op leeftijd, maar wordt gekeken naar het interval van de laatste prik. Drie maanden na de laatste vaccinatie valt de brief op de mat. Zonder de uitnodigingsbrief is het niet mogelijk om een afspraak te maken.

Op dit moment worden alleen mensen van 70 jaar en ouder, bewoners van verpleeghuizen, volwassenen met het syndroom van Down en volwassenen met een ernstige immuunstoornis uitgenodigd.

Pop-uplocaties

Volgende week kun je langskomen bij één van onze pop-up locaties in Feanwâlden, Akkrum, Wijnjewoude, Bakhuizen, Heerenveen, Noardburgum, Broeksterwald en Wâlterswâld. Je kunt hier terecht voor een eerste, tweede of boosterprik (18+). Mensen die in aanmerking komen voor een herhaalprik moeten van tevoren een afspraak maken en kunnen alleen terecht op een vaste vaccinatielocatie. Hetzelfde geldt voor jongeren van 12-18 jaar oud die een boosterprik willen.

De cijfers

Er zijn ruim 22.500 coronatests afgenomen bij inwoners van Friesland, vorige week waren dat er ruim 20.000. Er zijn 4763 prikken gezet, waarvan 1224 boosterprikken en 3228 herhaalprikken. Daarvan waren 128 op pop-up locaties. Tot nu toe hebben 413.752 Friezen een eerste vaccinatie, 368.440 een tweede vaccinatie, 308.640 een boosterprik en 3.298 een herhaalprik gehaald.

Gemeenten

De gemeentelijke besmettingscijfers (tussen haakjes vorige week): Leeuwarden 3679 (3483), Súdwest-Fryslân 2053 (1671), De Fryske Marren 1172 (1064), Smallingerland 1336 (1283), Heerenveen 1374 (1164), Waadhoeke 1091 (876), Noardeast-Fryslân 1119 (956), Opsterland 696 (635), Tytsjerksteradiel 719 (654), Achtkarspelen 560 (607), Dantumadiel 348 (398), Harlingen 486 (368), Ooststellingwerf 623 (524), Weststellingwerf 626 (527), Terschelling 110 (75), Vlieland 24 (22), Ameland 89 (100) en Schiermonnikoog 43 (24).