Stroomstoring treft regio Oosterwolde

do 10 maart 2022 16.01 uur

OOSTERWOLDE - Huishoudens in onder andere Oosterwolde en Haulerwijk hadden vanaf donderdagmiddag 16.00 uur last van een stroomstoring. Een kleine 700 aansluitingen zaterdag zo'n 1,5 uur lang zonder stroom.

Liander liet weten dat even na 17.15 uur zo'n 500 huishoudens weer stroom op het net hadden. Een kleine 20 minuten later was dat ook het geval voor de rest van de huishoudens. Wat de oorzaak is geweest van de storing is niet bekend.

Het ging om de straten:

Berkenweg

Blauwe Bos

De Leije

De Splitting

Dokter Beumerstraat

Dorpsstraat

Eikensingel

Ericastraat

Het Dagwerk

Koudenburgerweg

Koumansburg

Lange Singel

Laweijstraat

Meester Voortmanstraat

Meester Zuidemastraat

Meester van Ekstraat

Molenweg

Nieuwe Holdert

Oosterwoldseweg

Opzienersweg

Polderweg

Rendijk

Scheidingsreed

Sinnehiem

Slotemaker de Bruineweg

Steenpoel

Tonckensweg

Valckeniersweg

Veenbaas

Veenmosstraat