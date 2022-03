70 vluchtelingen krijgen plek in Twijzel

do 10 maart 2022 14.39 uur

TWIJZEL - Zo'n 70 vluchtelingen krijgen binnenkort mogelijk een tijdelijk onderkomen in Twijzel. Vorige week kondigde Tjibbe Brinkman de actie van het dorp al aan in de raadsvergadering. Omwonenden zijn inmiddels per brief ingelicht over de plannen.

Plaatselijk belang Twijzel en het dorpshuis De Bining maken zich hard om opvangplekken te regelen. Het dorpshuis, gymzaal, jeugdhonk en kerk worden gebruikt om opvangplekken te organiseren. De gemeente Achtkarspelen heeft de plekken inmiddels doorgegeven aan de Veiligheidsregio. Elke Veiligheidsregio in Nederland moet in elk geval 1000 plekken gaan regelen op korte termijn.

Of de plekken in Twijzel ook daadwerkelijk gebruikt gaan worden, is nog niet bekend.