Opvang van 60 vluchtelingen in Berchhiem in Burgum

do 10 maart 2022 13.27 uur

BURGUM - Binnen afzienbare tijd zullen er in elk geval 60 vluchtelingen worden opgevangen in het leegstaande gedeelte van Berchhiem. Het college van B&W van Tytsjerksteradiel is met de Kwadrantgroep overeengekomen om deze locatie aan te bieden aan de Veiligheidsregio als mogelijke opvanglocatie.

Elke Veiligheidsregio is gevraagd om 1000 opvangplekken te regelen voor Oekraïense vluchtelingen met de mogelijkheid voor nog eens 1.000 extra opvangplekken. De humanitaire nood is zeer hoog en de gemeente beschouwt het als haar morele plicht om hulp te bieden. "We willen voorkomen dat vluchtelingen letterlijk op straat komen te staan." aldus het college van B&W.

Voorbereidingen van start

Of de Veiligheidsregio daadwerkelijk gebruik gaat maken van de opvanglocatie is nog niet bekend. Ook is niet bekend wanneer er eventueel vluchtelingen zullen worden opgevangen. Om goed voorbereid te zijn, wordt de locatie vanaf vrijdag 11 maart gereed gemaakt voor de eventuele komst van de vluchtelingen. Dit zal ongeveer 2 weken in beslag nemen.

Info bijeenkomst

Per brief zijn omwonenden donderdag ingelicht over de opvang van de vluchtelingen. Als bekend is of en wanneer de vluchtelingen hier opgevangen zullen worden, organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst voor omwonenden.

Ook helpen

Mensen in de gemeente die ook willen helpen met het aanbieden van onderdak, kunnen hun adres achterlaten bij de gemeente Tytsjerksteradiel. Klik hier voor opgave.