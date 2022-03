Vermiste vrouw (85) uit Boelenslaan aangetroffen

do 10 maart 2022 08.41 uur

BOELENSLAAN - De vermiste 85-jarige vrouw uit Boelenslaan is terecht. Dat kon de politie woensdagnacht melden. In Boelenslaan en omgeving werd woensdag de hele dag naar haar gezocht nadat ze 's middags vermist raakte vanaf de Spekloane.

Medewerkers van het Veteranen Search Team kwamen zoeken terwijl de politie een droneteam en de politiehelikopter inzette. Deze cirkelde 's middags enige tijd boven het dorp en Surhuisterveen. Alle mensen die hielpen zoeken, werden in het dorpshuis en café van warme maaltijden voorzien.

Tip omwonende

Rond middernacht werd de vermiste vrouw aangetroffen. Naar aanleiding van een tip van een omwonende en de zoekploeg van het Veteranen Search Team werd ze gevonden. De politie laat weten dat het naar omstandigheden goed met haar gaat. Ze werd gevonden in de berm in de struiken. De vrouw was onderkoeld geraakt en ze is overgebracht naar het ziekenhuis.