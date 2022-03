Schoorsteen vliegt letterlijk in brand in Harkema

wo 09 maart 2022 20.50 uur

HARKEMA - Aan de Nijewei in Harkema is woensdagavond een schoorsteen letterlijk in brand gevlogen. De brand werd omstreeks 20.35 uur ontdekt en al snel sloegen de vlammen uit de schoorsteen.

De brandweer van Drogeham, Surhuisterveen en de hoogwerker van Drachten kwamen ter plaatse. Nadat de vlammen waren geblust, is een deel van het dak gesloopt om te kijken of er nog sprake was van een brandhaard in het dak.

Voordat de brandweer ter plaatse kwam, hebben bewoners en buren een eerste bluspoging gedaan. De daarna gearriveerde brandweer heeft het werk afgemaakt.

Snelle actie

De brandweer laat weten dat dankzij een snelle inzet van de eerste eenheid de brand in Harkema snel onder controle was. Stichting Salvage zal ter plaatse komen om de bewoners bij te staan bij de afhandeling van de schade.

FOTONIEUWS