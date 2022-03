OM: slachtoffers op parkeerterrein 'hadden geen schijn van kans'

wo 09 maart 2022 16.45 uur

LEEUWARDEN - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag wegens openlijke geweldpleging werkstraffen geëist tegen twee inwoners van Drachten (21 en 22 jaar) en een 21-jarige inwoner van het Duitse Kleef. De verdachten zijn volgens het OM betrokken geweest bij de mishandeling van drie mannen, op 1 juli 2020 op het parkeerterrein van de sporthal in Oosterwolde aan de Haer.

Negen personen staan terecht

In totaal moeten in deze zaak negen personen terechtstaan, allemaal van Syrische afkomst. De eerste drie hoorden woensdagochtend werkstraffen van 120 en 180 uur tegen zich eisen.

Hersenkneuzing

De slachtoffers werden volgens officier van justitie Ingrid Kluiter geslagen en geschopt, ook tegen het hoofd, terwijl ze op de grond lagen. Een van de slachtoffers liep een hersenkneuzing op. Hij is buiten bewustzijn geweest, toen hij bijkwam wist hij niet wie hij was en waar hij was. Toen zijn maten hem bewegingsloos op de grond zagen liggen, dachten ze dat hij dood was. Een ander slachtoffer had een hersenschudding en een gebroken neus.

Emoji naar vriendin gestuurd

Een van de slachtoffers had een ontmoeting geregeld met een van de verdachten. Die had een emoji gestuurd naar de vriendin van het slachtoffer. Het slachtoffer wilde de zaak uitpraten. Ze zouden elkaar 's avonds ontmoeten op het parkeerterrein van de sporthal, de afspraak was dat beide partijen twee vrienden mee zouden nemen. De Syriërs zouden versterking hebben gekregen van de andere verdachten, waarna een gewelddadige confrontatie volgde.

Slachtoffers hadden 'geen schijn van kans'

Volgens de officier maakten de drie slachtoffers "geen schijn van kans" tegen de groep van negen. De officier gaat er vanuit dat de drie verdachten die 's ochtends terechtstonden zich schuldig hebben gemaakt openlijke geweldpleging. Het maakt bij openlijk geweld niet zoveel uit wie wat heeft gedaan en of alle leden van de groep daadwerkelijk geweld hebben gebruikt. Het gaat erom dat de daders 'een wezenlijke en significante bijdrage' hebben geleverd aan het geweld, dat kan ook door de geweldplegers aan te moedigen.

Uitspraak donderdagmiddag

Rechter Nynke Vlietstra behandelt woensdagmiddag - achter gesloten deuren - de zaken tegen twee verdachten die in juli 2020 nog minderjarig waren. De twee zijn nu 17 en 19 jaar en komen uit Burgum en Oosterwolde.

Donderdag staan vier verdachten uit Oosterwolde en Drachten terecht, in de leeftijd van 19 tot 22 jaar. De rechter doet donderdag aan het eind van de middag uitspraak in alle zaken.