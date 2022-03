Brandweer zoekt per direct slaapzakken voor Oekraine

wo 09 maart 2022 16.12 uur

KOLLUM - De Kollumer brandweer is momenteel nog op zoek naar slaapzakken. Die zijn op dit moment hard nodig in Oekraïne. Donderdag vertrekken de brandweermannen Albert Hoof en Jelle van der Valle richting Oekraïne om heel veel goederen te brengen.

Het gaat bijv. om brandweerspullen, verbandtrommels en alles wat ze maar kunnen krijgen. Er is vooral behoefte aan slaapzakken. Iedereen die een slaapzak heeft, kan deze vandaag nog tot 21.00 uur inleveren bij de brandweerkazerne aan de Tochmalaan 3 in Kollum.

Eerder al hulp aan Oekraïne

De Kollumer brandweer heeft twee weken geleden ook al hulp geboden aan Oekraïne. In februari werd een actie op touw gezet om goederen te verzamelen voor de brandweer in Oekraïne. Nu er oorlog is uitgebroken, is de nood hoger dan ooit.