Grote zoekactie in Boelenslaan naar vermiste vrouw (85)

wo 09 maart 2022 15.53 uur

BOELENSLAAN - In Boelenslaan en omgeving is woensdagmiddag een grote zoekactie op touw gezet. Medewerkers van het Veteranen Search Team kwamen zoeken terwijl de politie een droneteam en de politiehelikopter inzette. Deze cirkelde 's middags enige tijd boven het dorp en Surhuisterveen.

Weggelopen richting Surhuisterveen

De 85-jarige vrouw wordt sinds 13.10 uur vermist in Boelenslaan. Ze is grijs kort haar, brildragend, blauwe broek, rode trui, groene pet, geen jas, zwarte sandalen. Heeft knuffelbeertje bij zich. Ze is weggelopen in de richting van Surhuisterveen.

Op een zeker moment werd niet alleen gezocht langs de straten maar werd er ook gezocht in schuurtjes, garages en tuinen in het dorp om de vrouw te vinden.

Ziet u haar lopen? Bel direct 112 en geef uw locatie door.

