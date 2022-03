Feestelijke aftrap zwerfafvalactie

di 08 maart 2022 18.36 uur

FEANWâLDEN - Op maandag hebben wethouder Jelle Boerema en kinderburgemeester Ilse Leffring van gemeente Noardeast-Fryslân en wethouder Gerben Wiersma van gemeente Dantumadiel een grote zwerfafval-actie voor het basisonderwijs op een feestelijke manier afgetrapt. NME De Klyster, het intergemeentelijk centrum voor natuur en duurzaamheidseducatie, organiseert deze grote zwerfafvalactie die plaatsvindt in het vroege voorjaar.

Het doel van de zwerfafvalactie is om kinderen te betrekken bij het schoonhouden van hun leefomgeving en bewustwording te creëren waarom dit belangrijk is. Op CBS Koningin Julianaschool in Kollum benadrukte wethouder Boerema dit nog eens aan de leerlingen van groep 8.

Op CBS De Frissel in Feanwâlden gaf wethouder Wiersma aan 'erg trots te zijn op onze jonge afval- inzamelaars die onze mooie gemeente rijk is." In no time hadden Wiersma en de leerlingen zakken vol met afval gevonden.

Voordat het himmeljen kon beginnen, overhandigden de wethouders een cadeautje aan de leerkrachten van de desbetreffende school. Deze week krijgen alle leerkrachten van de 47 scholen uit de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel dit speldoosje cadeau. Het doosje bevat 5-minuten-spelletjes rondom zwerfafval en afvalscheiding. Op deze manier kan de leerkracht het hele jaar door -in de zogenaamde \'verloren 5 minuten’ die iedere meester en juf kent-, op een speelse manier weer even aandacht besteden aan het thema zwerfafval.

Na het overhandigen was het tijd om in actie te komen, het himmeljen kon beginnen. De leerlingen en wethouders trokken de hesjes aan, namen de vuilniszakken en prikkers mee naar buiten en zorgden ervoor dat hun eigen leefomgeving weer een stukje schoner is geworden.

FOTONIEUWS