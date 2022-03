Stimuleringsprijs voor inzameling oud papier

di 08 maart 2022 15.52 uur

DAMWâLD - De jaarlijkse prijzen voor het inzamelen van oud papier en karton in gemeente Dantumadiel zijn maandag uitgereikt door wethouder Gerben Wiersma. De winnaars werden op het gemeentehuis uitgenodigd om hun prijs te ontvangen.

Er zijn drie prijzen uitgereikt. De eerste prijs is uitgereikt aan Christelijk Gereformeerde Kerk Damwâld, zij zamelden in 2021 46% meer in dan in 2020. De tweede prijs is voor IBS ’t Pompeblêd uit De Westereen, zij zamelden 35% meer in dan in 2020. En de derde prijs is voor Christelijk Nationale School Wâlterswâld, zij zamelden 19% meer in dan in 2020.

Stimuleringsprijs

De gemeente Dantumadiel reikt ieder jaar stimuleringsprijzen uit aan de organisaties die oud papier en karton inzamelen bij huishoudens. Gerben Wiersma: “Papier ynsammelje is tige wichtich foar de ferieningen en hja dogge goed wurk, dat wolle wy graach sa hâlde.” De organisaties die de hoogste procentuele toename van ingezameld oud papier en karton hebben behaald ten opzichte van het voorgaande jaar winnen een prijs. Voor organisaties is dit een extra stimulans om meer papier in te zamelen.

Oud papier en karton scheiden is belangrijk

Al het ingezamelde papier is een grondstof voor nieuw papier. Hoewel het grootste deel van het oud papier prima gescheiden wordt gehouden, komt er nog steeds oud papier en karton in de grijze container. Dit is zonde. Wanneer papier in de grijze container komt, wordt het verbrand in een verbrandingsoven en kan het niet meer hergebruikt worden.

Met het scheiden van papier ondersteunt u het verenigingsleven

De gemeente Dantumadiel hecht veel waarde aan het verenigingsleven en aan het in stand houden daarvan. Daarom wordt de papierinzameling met verenigingen ook in 2022 voortgezet.

Wanneer welke organisatie papier inzamelt in uw dorp of wijk, kunt u vinden op www.dantumadiel.frl/oud-papier.