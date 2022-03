Man 'verzamelt' ploertendoder, taser en vlindermessen: 60 uur werkstraf

di 08 maart 2022 14.45 uur

LEEUWARDEN - In de zoektocht naar een wietplantage trof de politie in plaats daarvan aan in de woning van een Hurdegarypster (37) een voorraadje verboden wapens aan. Het maakte deel uit van een verzameling, beweerde de man op de zitting van de politierechter.

Taser en bivakmuts

De politie verkeerde in de veronderstelling dat er hennep werd geteeld in de woning van de Hurdergarypster. Er werden geen wietplantjes gevonden, wel stuitten de agenten in de slaapkamer op een stroomstootwapemn, een ploertendoder en twee grote vlindermessen. De taser lag in een koffer, samen met een bivakmuts.

“Het waren hebbedingen”

De verdachte bezwoer rechter Marja Noorman dat hij absoluut geen snode plannen had. De wapens maakten deel uit van een verzameling. “Het waren hebbedingen, niet om iets mee te gaan doen”. “Een gekke verklaring”, vond officier van justitie Sanne Neelis. “Een vlindermes lag opengeklapt in de slaapkamer. Het zijn enorme messen”.

Vlindermessen besteld via Wish

Advocaat Klaas Wielenga nam het op voor zijn cliënt: “Ik schat hem niet in als een persoon die overvallen pleegt”. De Hurdergarypster is eerder veroordeeld voor verboden wapenbezit. Daar had hij niet bij stilgestaan, bekende hij. “Het is gewoon dommigheid van mij”. De vlindermessen had hij “gewoon besteld” via de internetsite Wish.

“U moet iets anders gaan verzamelen”

De man liep in een proeftijd, er hing hem een voorwaardelijke celstraf van een maand boven het hoofd. De rechter zette de helft van de vrijheidsstraf om in een werkstraf van 60 uur. Voor het verboden wapenbezit kreeg de Hurdegarypster eveneens een werkstraf van 60 uur. “U moet gewoon iets anders gaan verzamelen, u moet dit soort dingen niet meer doen”, waarschuwde de rechter.