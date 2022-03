Georgiërs stelen 38 zakken pistachenootjes: 'We wilden ze proeven'

di 08 maart 2022 11.55 uur

LEEUWARDEN - Twee neven uit Georgië die in november vorig jaar bij de Lidl in Surhuisterveen 38 zakken pistachenootjes stalen, zijn dinsdag bij verstek veroordeeld tot drie dagen cel.

Jassen volgepropt met pistachenootjes

De Georgiërs, 28 en 47 jaar, werden betrapt door een klant van de supermarkt. De klant waarschuwde een Lidl-medewerker dat de mannen hun jassen hadden volgepropt met zakken pistachenootjes. Nadat ze waren aangehouden verklaarden de dieven dat ze de nootjes wilden proeven omdat ze in Georgië geen pistachenootjes hadden.

Complete strooptochten

Pistachenootjes zijn gewild bij vooral Oost-Europese bendes. De nootjes kunnen behoorlijk wat opleveren op de zwarte markt. Sommige bendes organiseren complete strooptochten langs verschillende winkels en stelen voor duizenden euro’s. Vooral de nootjes van de Lidl zijn gewild.

Ongewenste vreemdeling

In april 2019 veroordeelde de rechtbank in Leeuwarden een Roemeense pistachebende tot celstraffen van zestien maanden. De Georgische neven zijn bij verstek veroordeeld. Ze zijn tot ongewenste vreemdeling verklaard en zijn waarschijnlijk niet meer in Nederland. De drie dagen cel die ze van rechter Marja Noorman opgelegd kregen, hebben ze al in voorarrest uitgezeten.