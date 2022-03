DamwÃ¢ld: honderden mensen brengen spul voor OekraÃ¯ne

Damwâld: honderden mensen brengen spul voor Oekraïne

ma 07 maart 2022 18.10 uur

DAMWâLD - Het was maandag een komen en gaan van auto's op de Dammelaan bij Damwâld. Honderden mensen uit de wijde omgeving kwamen goederen brengen voor vluchtelingen uit Oekraïne. Alles gaat deze week nog naar de grens in Roemenië. Daar wil de lokale bevolking tussen de 50 en 100 vluchtelingen opvangen in een klooster.

De Roemenen hadden de hulp gevraagd van stichting Damwoude-Maeriste. Deze stichting zamelt al zo'n 35 jaar goederen in voor hulpbehoevende mensen in Roemenië. Nu zetten de mensen in deze regio zich in voor de vluchtelingen uit Oekraïne. De stichting is voor mensen uit regio en in Roemenië een vertrouwd adres.

Ledikanten nodig

Theo Dreyer uit Anjum is één van de drijvende krachten achter de stichting. Vroeger reed hij zelf als chauffeur naar Roemenië maar dat is vanwege de gezondheid helaas niet meer mogelijk. Hij laat weten dat er voor nu vooral nog bedden en ledikanten nodig zijn. "De ledikanten ha wy net safolle. Ik ha it leafst bedden want it is langer dan in wike dat de minsken der bliuwe sille...."

Deze week op transport

Doordat er maandag al honderden mensen spullen brachten, verwacht Dreyer dat er nog een volle vrachtwagen kan vertrekken voor het einde van de week. De spullen worden gebracht door een Roemeense chauffeur die anders leeg terug zou rijden naar zijn thuisland.

In Anjum worden ook spullen ingezameld voor dezelfde stichting. Het adres aldaar is de Buorfinne 9 bij de familie Sipma. Deze locatie is de hele dag open.