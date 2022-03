Echtpaar Visser-de Vries viert platina huwelijksjubileum

ma 07 maart 2022 17.55 uur

OENTSJERK - Zondag was het 70 jaar geleden dat Douwe Visser (6-3-1925) en Berendtje de Vries (29-11-1925) in het huwelijksbootje stapten. Burgemeester Jeroen Gebben bracht het echtpaar daarom maandag een bezoek om ze te feliciteren met dit hele bijzondere jubileum.

De heer Visser werd bijna 97 jaar geleden geboren in Tytsjerk. Mevrouw Visser-de Vries is 96 jaar en zag het levenslicht in Olterterp. Het echtpaar leerde elkaar kennen op een 'sinterklaasfreed’. Zij op pad met de Bond van Plattelandsvrouwen en hij op een soort 'Boerenjongerendag’. Toen Visser drie jaar in Indië diende bleef zij al die tijd op hem wachten.

De ouders van de heer Visser hadden een boerderij, eerst in Tytsjerk, later in Easterlittens. In 1938 werd er een nieuwe boerderij gebouwd in Mûnein waar het echtpaar later zelf ging wonen. Het boerenbestaan was mevrouw Visser niet vreemd, ze woonde vroeger ook op een boerderij. In januari 2016 verhuisde het paar naar Oentsjerk, waar ze nog altijd met veel plezier wonen.

De heer en mevrouw Visser-De Vries kregen vier kinderen, een dochter en drie zonen. Inmiddels is de familie uitgebreid met negen pake-en beppesizzers en tien oerpake-en beppesizzers. Het echtpaar is heel dankbaar voor alle zegeningen en hoopt dit weekend hun bijzondere huwelijksjubileum én de 97e verjaardag van meneer te vieren met alle kinderen en (achter)kleinkinderen.

FOTONIEUWS