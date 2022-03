Muziektheater Balthasar in mei/juni in Bonifatiuskapel

zo 06 maart 2022 18.24 uur

DOKKUM - De Bonifatiuskapel in Dokkum is dit voorjaar het toneel voor het muziektheatervoorstelling Balthasar. Het is een productie van Stichting 754. Balthasar was een strijdbaar en bewogen man die indruk maakte in Nederland en Europa.

Balthasar Bekker (1634-1698) werd geboren in Metslawier en maakte furore als scherp criticus van het alom heersend bijgeloof onder de mensen. Hij zag niets in de bloeddrinkende elite of Lucifer die persoonlijk op visite kwam. Het zag het als angst voor het onbekende. Vrijuit spreken kon in de 17e eeuw zomaar zijn tol eisen. Het was allemaal niet zo gemakkelijk om tegen de stroom in te gaan.

