Elmar Reinders wint Visit Friesland Elfstedenrace

zo 06 maart 2022 17.32 uur

DOKKUM - Wielrenner Elmar Reinders heeft zondag de Visit Friesland Elfstedenrace gewonnen. Reinders was in de sprint sneller dan Mick van Dijke. De twee zaten in een kopgroep die een halve minuut voorsprong had op het peloton.

Het was voor Friesland de eerste internationale wielerwedstrijd voor mannen in ruim tien jaar. De Elfstedenrace is een koers voor de kleine, semiprofessionele UCI Continental ploegen. De wedstrijd gaat tegen de klok in langs de elf steden.

FOTONIEUWS