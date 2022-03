Help Damwâld gevluchte Oekraïners met onderdak in klooster

zo 06 maart 2022 11.29 uur

DAMWâLD - Stichting Damwoude-Maeriste is volop bezig met het verzamelen voor spullen voor gevluchte Oekraïners. De stichting is al lange tijd verbonden met Maeriste in Roemenië en de bevolking aldaar wil in elk geval 60 mensen opvang bieden in een klooster bij Maeriste. Dit klooster bevindt zich op 95 kilometer van de grens met Oekraïne.

De stichting Damwoude-Maeriste is nu druk bezig om hulpgoederen te verzamelen. Er is veel behoefte aan bedden, matrassen, slaapzakken, dekens en lakens enz. "Wij kunnen het klooster helpen om die mensen onderdak te bieden. Kleding is op dit moment minder urgent omdat wij onlangs een vrachtauto vol kledingspullen ed. hebben gebracht. Wel is er behoefte aan toiletartikelen, handdoeken, zeep, pampers, maandverband, paracetamol, toiletpapier, babyvoeding, kinderbuggy’s en kinderbedjes."

De goederen kunnen vanaf maandag 7 maart worden ingeleverd bij de familie Roelevink aan de Dammelaan 46 in Damwâld. Dat kan tussen 13.00 uur en 19.00 uur.

"Omdat de nood hoog is willen wij z.s.m. na woensdag 9 maart de vrachtauto vol met spullen laten vertrekken." zo laat de stichting weten. "U kunt uw eventuele bijdrage overmaken op bankrekening: NL44 RABO 0343 3794 57 t.n.v. St. Damwoude-Maeriste."

Zie ook: www.damwoude-maeriste.nl