Kabeldieven vluchten door weilanden bij Tytsjerk

zo 06 maart 2022 09.40 uur

TYTSJERK - Twee mannen zijn vrijdagnacht op de vlucht geslagen toen een getuige het duo aansprak. Het duo fietste op dat moment met de nodige bundels grondkabels over de Rustenburgerweg bij Tytsjerk. Ze sloegen op de vlucht nadat de getuige zich tot hen had gericht.

De getuige zette later samen met de politie nog wel de achtervolging in maar zonder succes. Er werd alleen nog een fiets aangetroffen langs de Rustenburgerweg bij de Aldemiede. Van de mannen, de tweede fiets en de kabels ontbrak elk spoor. Ze waren door het weiland gevlucht, vermoedelijk richting Leeuwarden.

De volgende dag werd de tweede fiets alsnog aangetroffen. Deze lag in de bosschages langs de Aldemiede met de grondkabels als stille getuigen erbij. Ook was er een betonschaar achtergelaten.

De politie laat zondag weten dat één van de twee fietsen een dag eerder was gestolen in Leeuwarden. Het is nog onbekend waar de grondkabels zijn buitgemaakt. Ook is de eigenaar nog niet bekend van een gele Gazelle van het type Easy-Glider. De politie hoopt dat de eigenaar van de grondkabels of fiets zich binnenkort meldt.