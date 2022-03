Hardleerse man (73) rijdt weg bij politiecontrole

zo 06 maart 2022 09.05 uur

BROEKSTERWâLD - Een 73-jarige automobilist uit Broeksterwâld reed zaterdagavond weg toen een motoragent hem wilde controleren in Damwâld. De man reed namelijk met een verlopen rijbewijs en de agent wilde dat controleren. In plaats van een gesprek volgde er een korte achtervolging.

Tijdens het aanspreken, besloot de man namelijk het gaspedaal in te drukken en weg te rijden. De agent is daarop weer op zijn motor gesprongen en achter de auto aangereden. De man negeerde tijdens de rit het stopteken en ook de toeters en bellen van de motor maakten geen indruk. Hij reed volgens de politie overigens niet hard of gevaarlijk maar hij stopte gewoon niet.

Stoeprand

In Broeksterwâld parkeerde de man uiteindelijk zijn auto bij een woning. Daar stapte hij uit en hij wilde daar snel een woning binnenstappen. Dat ging mis toen hij zich verstapte bij de stoeprand. De motoragent heeft hem daarna - afwachting van assisentie van collega's - enige tijd op straat vastgehouden zodat hij niet nog eens kon vluchten.

450 µg/l

De man is daarna meegenomen naar het politiebureau voor nader onderzoek. Daar werd duidelijk dat hij onder invloed van alcohol had gereden. Hij had een score van 450 µg/l. Hij was in de afgelopen 5 jaar al drie keer 'gepakt' dus daarom is ook besloten om de auto in beslag te nemen. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig later in de avond opgehaald.

