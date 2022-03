Ludieke actie: FNP kampeert bij het gemeentehuis

za 05 maart 2022 12.30 uur

BUITENPOST - Dat er een groot woningtekort is, ook in de gemeente Achtkarspelen, is een rode draad in veel verkiezingsprogramma's van partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Lange wachttijden bij de woningbouwverenigingen door een gebrek aan sociale huurwoningen.

Voor starters op de woningmarkt is het bijna niet te doen om een eerste huis te kopen. Er wordt standaard veel meer betaald dan de vraagprijs. Huren kunnen de jongeren ook niet, door het grote gebrek aan sociale huurwoningen.

Als ludieke actie kampeerden kandidaat raadsleden van de FNP Achtkarspelen deze zaterdagochtend bij het gemeentehuis in Buitenpost: "Uit onmacht is dit de laatste mogelijkheid, kamperen bij het gemeentehuis. De FNP Achtkarspelen wil deze scenario's voorkomen...."

De FNP"ers hebben zaterdagochtend zich met een caravan en een camper opgesteld bij het Jeltingahuis van het gemeentehuis van Buitenpost. "As der gjin wenning te krijen is moatte wy mar kampeare by it Gemeentehûs", zegt lijsttrekker IJde van Kammen. Er moet gebouwd worden in Achtkarspelen “nei aard, skaal en karakter”, vinden de FNP’ers.

Alle dorpen van Achtkarspelen moet de mogelijkheid geboden worden om te bouwen voor jongeren, maar ook levensloopbestendige woningen voor de ouderen. Van Kammen: "Wy fine it tige wichtich dat ús âlderein wenje bliuwe kin yn eigen doarp.."

Het 'Oanfalsplan wenjen' van de FNP vraagt de gemeente om een erfpachtconstructie te bouwen waarbij de gemeente 30% van de woning mee financiert.

