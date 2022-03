Zo ziet de damwand bij het Kolonelsdiep eruit

za 05 maart 2022 09.49 uur

GERKESKLOOSTER - De damwand / kade langs het Kolonelsdiep tussen Gerkesklooster en buurtschap Blauforlaet is in slechte staat. De gemeente Achtkarspelen sloot deze week de weg af voor gemotoriseerd verkeer omdat er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.

WâldNet nam een kijkje bij de damwand. Op meerdere plekken zitten grote gaten in het houtwerk, ook is er al grond weggespoeld op meerdere plekken.

Het Prinses Margrietkanaal is in beheer van Rijkswaterstaat en in een spoedoverleg met de gemeente werd woensdag besloten om de weg af te sluiten voor auto's. De kade en oeverbescherming is dusdanig slecht dat er gevaar is dat de kade weg kan spoelen inclusief de grond. Ook vissen is vanaf heden verboden.

De woningen langs de gevaarlijke plekken (ook aan de andere kant van de brug) blijven meestal via de noordzijde bereikbaar. Sommige bewoners kunnen nog wel met een auto hun huis bereiken. Het is nog onduidelijk wanneer de kade wordt aangepakt door Rijkswaterstaat.

FOTONIEUWS