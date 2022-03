Man rijdt door na aanrijding: 'wilde niet dat het eten koud werd'

vr 04 maart 2022 16.15 uur

LEEUWARDEN - Een 34-jarige Drachtster had zijn persoonsgegevens moeten achterlaten, nadat hij op 9 februari vorig jaar op de Zuidkade in zijn woonplaats betrokken was geweest bij een aanrijding. Omdat hij dat had nagelaten, kreeg hij vrijdag van de politierechter een boete van 290 euro.

'Het schadeformuliertje'

De Drachtster vond overigens zelf dat hij genoeg had gedaan om zijn identiteit kenbaar te maken. Na de botsing - hij was achteruit tegen een andere auto gereden - had hij zijn voornaam genoemd en gezegd dat het kenteken op zijn naam stond. De tegenpartij moest 'het schadeformuliertje' maar opsturen.

Voor 30 euro aan eten besteld

De andere partij nam daar geen genoegen mee en had het kenteken gefotografeerd. De Drachtster zei dat hij naar huis wilde omdat hij voor 30 euro aan eten had besteld en niet wilde dat het koud werd. Hij bestreed dat alle schade aan de andere auto door hem was veroorzaakt.

Kap spiegel lag er af

Zo lag de kap spiegel van de buitenspiegel eraf. De rechter moest ook constateren dat de spiegel “helemaal aan de andere kant van de auto zat” dan waar de Drachtster schade zou hebben gemaakt. Maar uiteindelijk maakte dat voor de zaak niet uit: door het achterlaten van alleen zijn voornaam had de Drachtster niet genoeg gedaan om zijn identiteit kenbaar te maken.

Zelf geen schade

De rechter stelde vast dat de man in elk geval een kras op de andere auto had gemaakt. Zelf had de Drachtster geen schade. De opgelegde boete was gelijk aan de transactie die hij in eerste instantie had gekregen voor het doorrijden na een aanrijding.