Etherpiraat mishandelt collega-piraat met honkbalknuppel: 20 maanden cel

vr 04 maart 2022 14.30 uur

LEEUWARDEN - Een 55-jarige etherpiraat uit De Westereen die in september vorig jaar een collega-etherpiraat met een honkbalknuppel mishandelde, is vrijdag wegens poging doodslag veroordeeld tot 20 maanden cel plus 10 maanden voorwaardelijk.

Politie getipt

Het gewelddadige treffen was het gevolg van een langslepend conflict tussen de twee etherpiraten. De ruzie sudderde al twee jaar voort. Het slachtoffer, een inwoner van Drachten, verweet de Westereender dat die twee jaar eerder de politie had getipt: de man dacht dat de verdachte de politie had ingeseind toen hij met drank op vanuit De Westereen op zijn scooter naar Drachten wilde rijden.

Verklikker en NSB’er

Sindsdien zou de Drachtster een stroom aan beledigingen en valse beschuldigingen aan het adres van de Westereender de ether in hebben geslingerd. Hij zou de Westereender onder meer hebben uitgemaakt voor verklikker en NSB’er. Op 17 september liet de verdachte zich door zijn zoon naar Drachten rijden, naar de woning van de collega-piraat, aan de Houtlaan. Om de zaak uit te praten, beweerde hij.

Rake klappen op hoofd

Bij de woning liep het behoorlijk uit de hand. Nadat de verdachte de ruit van de voordeur had ingetrapt, kwam de bewoner met een honkbalknuppel op hem af. De Westereender slaagde erin de knuppel af te pakken en deelde rake klappen uit, ook op het hoofd van de Drachtster. De man had vier snij- en barstwonden op het hoofd. Het letsel had volgens de rechtbank nog ernstiger kunnen zijn. De verdachte had gedronken.

Geen contact met slachtoffer

De rechtbank bepaalde dat de man zich moet laten behandelen bij de verslavingszorg of een soortgelijke instelling. Hij mag drie jaar lang niet in de straat komen waar zijn collega-piraat woont en hij mag geen contact met de man zoeken. Tegenover elke overtreding staat twee weken hechtenis met een maximum van zes maanden. De Westereender moet 7500 euro smartengeld aan de Drachtster betalen.