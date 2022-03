Etappe Bloeizone Fryslân Tour van start in Eastermar

vr 04 maart 2022 11.58 uur

EASTERMAR - De start van de tweede etappe van de wielerkoers Bloeizone Fryslân Tour was vrijdagochtend in Eastermar. De wielrenners vertrokken 's ochtends voor een rit door hoofdzakelijk het Groninger land. De finish is 's middags in Bakkeveen.

