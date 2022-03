'Achtkarspelen moet contract met Gazprom z.s.m. beëindigen'

do 03 maart 2022 18.36 uur

BUITENPOST - De gemeente Achtkarspelen moet het contract met Gazprom voor de levering van gas en elektriciteit door Rusland opzeggen. De gemeenteraad ging unaniem akkoord met een motie van raadslid Speulman (PvdA). Het is de bedoeling om het contract zo spoedig mogelijk - in samenwerking met andere partijen in de coöperatie - op te schorten of eenzijdig op te zeggen.

Met de inkoop van gas sponsort de gemeente indirect de oorlog in Oekraïne. Er moet gelijktijdig in coöperatief verband op zoek gegaan worden naar een of meer andere leveranciers, waarbij het zeker is dat zij geen energie uit Rusland invoeren.

Wethouder Max de Haan kon zich vinden in de motie, maar wees de raad erop dat het op dit moment niet mogelijk is om het contract op te zeggen. "At wy it hjoed opsizze, dan sitte wy moarn sûnder gas...." Dus er moet gekeken worden hoe de ontbinding plaats moet vinden. "Wy wolle hjir fanôf...."

Ook zou het ingekochte gas (voor het komende jaar) - dat niet meer geleverd wordt - voor het tienvoudige kunnen worden verkocht omdat de prijzen zo gestegen zijn. Het huidige contract loopt tot 2023.