Geelblauw boeket voor Ina, burgemeester: 'Dit rekket ús allegear'

do 03 maart 2022 18.20 uur

BUITENPOST - In een emotionele toespraak gaf burgemeester Oebele Brouwer van Achtkarspelen donderdag een boeket geelblauwe bloemen aan Ina en Douwe. Ina woont nu in de gemeente en werd geboren in het Donbass gebied in Oekraïne, het gebied dat momenteel in de vuurlinie van de oorlog ligt. De bloemen zijn een hart onder de riem.

Brouwer was in zijn speech duidelijk wat de consequenties zijn van de invasie. "Dit rekket ús allegear, dizze ynfaasje hat dudlik makke hoe weardefol de demokratyske rechtstaat is, de frijheid. Wy moatte der noait lichtzinnig mei om gean, wy moatte dit koesterje...."

Brok in keel

Met een brok in de keel sprak de burgemeester vervolgens Ina en Douwe toe. Ze waren aanwezig bij de raadsvergadering. Ina heeft het zwaar want ze heeft familie in Oekraïne wonen en een invalide broer. Ze heeft grote zorgen. Brouwer: "Soargen, wat bard der mei him, hoe giet it, bliuwt hy yn leven. Ik bin sa bliid dat jim hjir binne. Wy kinne net yntinke wat it betsjut.... De emoasje ha wy allegear mar wat it foar jim betsjut....."

'Se krije ús der net ûnder'

De raad heeft de gewoonte om bloemen te geven aan verenigingen of mensen. Deze keer kreeg Ina de bloemen 'yn jim kleuren'. Het gemeentehuis in Buitenpost kleurt ook elke avond in het geel en blauw om stil te staan bij de verschrikkelijke gebeurtenissen in Oekraïne. Na de speech gaf de gehele raad een luid applaus. De raadsvergadering moest daarna doorgaan ondanks de emotie bij de burgemeester en raadsleden. Brouwer sprak iedereen moed in: "Se krije ús en jim der net ûnder...."

Raadsbrede motie voor steun vluchtelingen

De heer Brinkman diende kort daarna de motie 'Help flechtlingen Oekraïne' in, waarmee (door vrijwel alle politieke partijen) het college wordt opgeroepen als Achtkarspelen ruimhartig om te gaan met een vraag om humanitaire hulp of de opvang van Oekraïense vluchtelingen en die houding actief richting provincie en rijk te communiceren. Het college kon zich volledig vinden in de motie en alle raadsleden stemden voor, behalve de heer Graansma van de PVV.

Opvang in Twijzel

Tjibbe Brinkman (FNP) liet ook weten dat Twijzel klaarstaat om vluchtelingen uit Oekraine op te vangen. Zo heeft het dorpshuis - binnen 12 uur na de vraag - aangegeven om de gehele gymzaal, jeugdhonk, dorpshuis en kerk beschikbaar te stellen voor opvang. Daarmee zouden zo'n 70 mensen tijdelijk opgevangen kunnen worden.