Kabelnoord: Russian Travel Guide maakt plaats voor Live Ukraine

do 03 maart 2022 16.47 uur

DOKKUM - De Oekraïense nieuwszender Live Ukraine wordt tijdelijk toegevoegd aan het digitale tv aanbod van Kabelnoord. De zender is te vinden op kanaal 405 in het Televisie Standaard pakket. Om de zender toe te kunnen voegen gaat de Russische televisiezender Russian Travel Guide komende periode op zwart.

Niek Geelhoed, directeur Kabelnoord: "We kiezen ervoor om Live Ukraine tijdelijk toe te voegen aan ons aanbod, zodat vluchtelingen en naasten het laatste Oekraïense nieuws live op tv kunnen volgen. Om Live Ukraine toe te kunnen voegen hebben we ruimte nodig op ons netwerk. Gezien de situatie kiezen we er voor om de Russische zender Russian Travel Guide per direct op zwart te zetten."

Herstarten en opnieuw zenders zoeken

Klanten die gebruik maken van een Amino ontvanger kunnen Live Ukraine ontvangen door de ontvanger te herstarten en opnieuw zenders te laten zoeken. Vervolgens is de zender te vinden op kanaal 405.

Russische tv zender per direct op zwart

Russian Travel Guide was te vinden in het Televisie Maximaal pakket op kanaal 271. De zender zendt films en documentaires uit over Rusland, GOS en Russen in het buitenland.