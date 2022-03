Noardburgumer automobilist test positief op cocaïnegebruik

do 03 maart 2022 14.38 uur

BURGUM - Een automobilist uit Noardburgum werd woensdagmiddag betrapt op het rijden onder invloed van cocaïne. De chauffeur werd gecontroleerd door de politie en een speekseltest gaf de indicatie van het gebruik van cocaïne.

Op het politiebureau in Burgum is later door een arts bloed afgenomen. De uitslag hiervan laat altijd enkele weken op zich wachten. Dan zal pas duidelijk worden of een grenswaarde is overschreden of niet. De Noardburgumer kreeg wel een rijverbod van 24 uur opgelegd.