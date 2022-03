Leeuwarder vlucht zonder succes voor politie

do 03 maart 2022 14.35 uur

VEENKLOOSTER - Een Leeuwarder sloeg woensdagnacht op de vlucht toen hij een stopteken kreeg van de politie. De man reed met een ongeldig rijbewijs en had de hoop dat hij kon ontsnappen aan de politie toen hij ze in Veenklooster tegenkwam.

Een achtervolging was het resultaat waarbij de politie met optische- en geluidssignalen achter de man aanreed. De Leeuwarder staakte zijn vlucht op de Foarwei in Kollumerzwaag. Daar werd bij de agenten duidelijk dat de man geen geldig rijbewijs in zijn bezit had in verband met eerder verkeersgedrag.