Automobilist kijkt te diep in glaasje: rijbewijs kwijt

do 03 maart 2022 14.27 uur

METSLAWIER - Een automobilist uit Metslawier moest woensdagavond zijn rijbewijs inleveren bij de politie. De man was flink onder invloed en reed op dat moment over de Lauwersseewei.

Een agent zag hem aan het begin van de avond rijden en tijdens een controle werd duidelijk dat hij veel te diep in het glaasje had gekeken. De ademanalyse op het politiebureau resulteerde in een uitslag van 1220 µg/l, zeer fors boven de toegestane limiet van van 220 µg/l. Het rijbewijs van de bestuurder werd ingevorderd. Er is proces-verbaal opgemaakt.