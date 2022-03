Rus en Tsjetsjeen raken slaags op azc Burgum

do 03 maart 2022 12.35 uur

LEEUWARDEN - Een handgemeen op het Burgumer azc, 28 oktober vorig jaar, bleek op de zitting van de politierechter veel verder en dieper te gaan dan een ordinaire kloppartij tussen asielzoekers. Een gevluchte Rus (34) kreeg het aan de stok met een asielzoeker uit Tsjetsjenië. Volgens de Rus was het feit dat hij ooit deel uitmaakte van de FSB, de Russische geheime dienst, de aanleiding tot de ruzie.

Uitgemaakt voor varkens

Op de zitting van rechter Gustaaf Wijnands vertelde de Rus dat de Tsjetsjeen hem had beledigd. De man zou hem en zijn familie hebben uitgemaakt voor varkens. De ruzie begon met woorden, niet veel later vlogen de mannen elkaar aan.

Knie geraakt

Twee medewerkers van de COA die tussenbeide wilden komen, kregen het ook te verduren. Dat was niet bewust gebeurd, volgens de verdachte. Toen hij zijn telefoon, die op de grond lag, weg wilde schoppen raakte hij per ongeluk de knie van de beveiliger. Toen hij de Tsjetsjeen probeerde te slaan, raakte hij de andere beveiliger op de borst. De Tsjetsjeen had hij bij de keel gegrepen.

Niet terug de cel in

Hij vertelde dat hij uit Rusland is gevlucht omdat de FSB verschillende pogingen in het werk had gesteld om hem te vermoorden. De Tsjetsjeen zou erachter zijn gekomen dat hij voor de geheime dienst heeft gewerkt. Na het incident op het azc heeft hij twee dagen vastgezeten. Hij hoefde van de rechter niet terug de cel in. Wijnands veroordeelde de man tot een celstraf van 20 dagen waarvan 18 voorwaardelijk.