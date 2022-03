Burgemeester: 'voer campagne op inhoud niet op de persoon'

ma 28 februari 2022 15.25 uur

DRACHTEN - Burgemeester Rijpstra van Smallingerland heeft eerder deze maand een brief naar alle lijsttrekkers gestuurd over de verkiezingscampagne. Rijpstra: "In die brief heb ik de lijsttrekkers en hun partijgenoten opgeroepen om de campagnestrijd te voeren op de inhoud en niet op de persoon. De door De Vries gesignaleerde reacties op social media keur ik ten sterkste af."

Tijdens de radio-uitzending van Buro de Vries voor Radio Fryslân gaf ELP-lijsttrekker Yntze de Vries aan dat hij en zijn fractie ernstig zijn bedreigd op social media door een kandidaatsraadslid. Naar aanleiding daarvan is maandagochtend een gesprek gevoerd met burgemeester Jan Rijpstra, griffier Gert-Jan Fokkema en de heer De Vries. Besloten is dat de heer De Vries een melding van het voorval zal doen bij de politie, dit in lijn met de landelijke richtlijn veilige publieke taak.

Rijpstra geeft verder aan dat de ELP goed en gedegen het debat aangaat. "De partij laat dit in de campagne ook zien door diverse, eigen onderzoeksrapporten aan te bieden aan het college. Dat is volgens mij een goed voorbeeld van hoe je als partijen campagne kunt voeren."

"Van verschillende partijen krijg ik diverse signalen van een verharde campagne. Ik sta boven de partijen en doe nogmaals een beroep op het gezond verstand, van zowel politici als anderen die zich mengen in het debat. Ik wil deze week de campagneleiders van de diverse partijen hier nogmaals over spreken." aldus burgemeester Rijpstra van Smallingerland.