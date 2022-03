'Onduidelijkheid heerst bij incident op Lange reed'

zo 27 februari 2022 11.33 uur

DE WESTEREEN - Het is voor de politie nog niet duidelijk wat er zaterdagochtend precies allemaal is gebeurd aan de Lange Reed in De Westereen. De politie en ambulance spoedden zich rond 9.00 uur naar de plek omdat er een gewonde man was aangetroffen. Het slachtoffer is gewond per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie is daarna samen met de forensische opsporing een groot onderzoek gestart. De hele dag was men bezig waarbij sporen werden veiliggesteld. Ook werd er gesproken met mogelijke getuigen. Dit gaat vermoedelijk ook om Poolse mensen waardoor de taal ook nog een barrière is. Het incident deed zich voor nabij het voormalige fierljepcentrum. Daar wonen nu arbeidsmigranten uit Polen.

De politie laat WâldNet zondag weten dat er nog niet gesproken is met het slachtoffer: "Uit het onderzoek is nog niet gebleken wat er precies is gebeurd. Wij gaan proberen om op korte termijn met het slachtoffer in gesprek te gaan. Wij hopen op die manier meer duidelijkheid te krijgen." Getuigen en mensen die meer informatie hebben, worden gevraagd om zich te melden bij de politie (als dat nog niet gebeurd is).