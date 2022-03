Vlucht niet geslaagd, auto in beslag

vr 25 februari 2022 23.12 uur

BAKKEVEEN - Een 46-jarige automobilist uit de gemeente Opsterland sloeg vrijdag op de vlucht voor de politie. De politie was op dat moment bezig met het houden van een verkeerscontrole. De bestuurder ging er op een zeker moment te voet vandoor maar hij werd door agenten in de kraag gegrepen.

De bestuurder zijn rijbewijs bleek ongeldig verklaard te zijn. Na een speekseltest bleek hij bovendien onder invloed te zijn van verdovende middelen. Tegen de bestuurder is proces-verbaal opgemaakt. Omdat de verdachte vaker door de politie is aangehouden voor het rijden onder invloed van verdovende middelen is ook zijn voertuig in beslag genomen.

Er werden vrijdag meerdere verkeerscontroles gehouden in de gemeente Opsterland. Er zijn diverse waarschuwingen gegeven voor overtredingen die zijn begaan, waaronder onnodig links rijden, geen richting aangeven en snelheidsovertredingen op de Klauwterswei in Siegerwoude. Er werden twee mensen op de bon geslingerd voor appen op de fiets en te snel rijden op de A7.