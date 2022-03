€7000 euro aan buit bij bedrijfsinbraak in Wijnjewoude

vr 25 februari 2022 15.15 uur

WIJNJEWOUDE - Bij een bedrijfsinbraak in Wijnjewoude is zo’n €7000 euro aan geld en goederen buitgemaakt. De inbrekers sloegen in de nacht van woensdag op donderdag toe bij Schroot-, Metaal-, en Sloopbedrijf 'Rija’ aan de Weinterp in Wijnjewoude. De eigenaar heeft aangifte gedaan bij de politie.

€7000 euro aan buit

De dieven hebben een partij katalysatoren van Volkswagen en Renault meegenomen. Ook wisten de onbekenden een nieuwe reciprozaag, boormachine en slagschroevendraaien van het merk Milwaukee buit te maken. Naast het gereedschap wisten de inbrekers ook een pot vol kleingeld mee te nemen. “Dit alles samen zit rond de €7.000 euro wat weg is…”, aldus de eigenaar.

Niet de eerste keer

De eigenaar laat WâldNet weten dat het niet de eerste keer is dat inbrekers toeslaan bij zijn bedrijf. "Een paar jaar terug wisten dieven bij één inbraak €15.000 euro aan goederen weg te nemen. Alles bij elkaar is er in de afgelopen 10 jaar wel voor €50.000 euro aan schade wat er gestolen en vernield is..."

Camerabeelden

“De serienummers van de gestolen apparaten zijn bekend en worden gecheckt door de leverancier. Diegenen die op de beelden staan kunnen zich beter zo spoedig mogelijk melden, omdat er anders andere maatregelen worden genomen...", zo laat de eigenaar weten.

Beloning

De eigenaar van het bedrijf heeft €500 euro klaarliggen voor de tip die naar de daders leidt. De politie heeft de zaak in onderzoek en bekijkt onder andere camerabeelden. Mensen die mogelijk iets hebben gezien kunnen contact opnemen met het bedrijf of met de politie via 0900-8844.