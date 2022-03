Man (21) opgepakt na politie-achtervolging

do 24 februari 2022 11.45 uur

SUWâLD - De politie heeft woensdagavond een 21-jarige man uit Lochem in de kraag gevat na een achtervolging met zwaailicht en sirene. De bestuurder vloog na een rit van zo'n 10 kilometer even voor middernacht bij Suwâld uit de bocht.

De achtervolging begon omstreeks 23.40 uur nadat de man het gaspedaal vol indrukte tijdens een routinecontrole van de politie. De man had een stopteken gekregen nabij de kruising van de Anne Vondelingstraat met de Groningerstraatweg bij Leeuwarden.

Aldemiede

Hoewel hij aanvankelijk zijn voertuig wel tot stilstand bracht, besloot hij toch om het gaspedaal in te trappen toen agenten waren uitgestapt. De politie zette daarop de achtervolging. De gevluchte bestuurder verloor uiteindelijk de macht over het stuur in een bocht aan de Aldemiede bij Suwâld. De auto ramde een paar boompjes, een slootkant en kwam in een weiland tot stilstand.

Rijbewijs

De bestuurder is ter plaatse door de politie aangehouden. Hij raakte niet gewond maar hij is nog wel gecontroleerd door verpleegkundig personeel. De man wordt verdacht van het veroorzaken van gevaar en hinder op de weg en het rijden met een ongeldig of ingevorderd rijbewijs. De politie laat WâldNet weten dat de man niet onder invloed van alcohol of drugs heeft gereden.

