Gemeente 'beboet' voor 89.000 euro voor fietspad in weidevogelland

ma 21 februari 2022 18.31 uur

ANJUM - De Statenfracties van GrienLinks, PvdD en SP zijn zeer verbaasd over het feit dat de gemeente Noardeast Fryslân een fietspad gaat aanleggen dwars door het weidevogelland. De provincie Fryslân zou de gemeente al een 'factuur' hebben gestuurd van ruim 89.000 euro vanwege het aantasten van het natuurgebied.

"Een toeristisch fietspad aanleggen door weidevogelland en daarmee ruim 12 hectare van datzelfde weidevogelland verstoren en deels weghalen, is dat niet het kind met het badwater weggooien?" vragen de Statenleden Jochem Knol (GrienLinks), Menno Brouwer (PvdD) en Hanneke Goede (SP) zich af.

De gemeenteraad van Noardeast-Fryslân stemde deze maand in met het bestemmingsplan voor het fietspad Súd Ie tussen Dokkum en Oostmahorn. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde donderdag in met het bestemmingsplan. Alleen de fracties van PvdA, BVNL en Actief Lokaal stemden tegen.

Toeristen of weidevogels?

Het fietspad, dat langs de oever van de Súd Ie tussen Dokkum en Oostmahorn loopt, maakt deel uit van een plan om meer toeristen naar het gebied te trekken. "In de verordening Romte van de provincie staat dat weidevogelland niet aangetast mag worden, tenzij het een zaak van openbaar belang betreft. Wij vragen ons echt af hoe 12 hectare weidevogelland aantasten onbelangrijker gevonden kan worden dan een toeristisch fietspad. Daarom vragen we het college hoe zij de keuze van de gemeente hebben kunnen goedkeuren. En hoe de gemeente die keuze überhaupt heeft kunnen onderbouwen." zeggen de drie woordvoerders.

Uitspraak Staten en de nieuwe omgevingsverordening

Op 24 november 2021 hebben de Staten uitgesproken dat voorkomen moet worden dat er nog meer weidevogelland verloren gaat. En dat in de uitzonderlijke gevallen dat aantasting van weidevogelland onontkoombaar is, er daadwerkelijke compensatie plaatsvindt waardoor gelijkwaardig weidevogelland (met langdurig beheer) elders mogelijk wordt gemaakt. Ook hebben de Staten gezegd dit opgenomen te willen zien in de nieuwe omgevingsverordening. Deze wordt in april 2022 vastgesteld. Helaas geldt op dit moment nog de oude Verordening Romte waarin financiële compensatie bij aantasting van weidevogelland vrij gemakkelijk is.

Jochem Knol, Menno Brouwer en Hanneke Goede: "De gemeente NOF heeft dan ook een 'factuur' van de provincie gekregen van ruim 89.000 euro voor het aantasten van 12,85 ha weidevogelland. In de ecologische beoordeling stond dat er 'goed ontwikkeld weidevogelland' aangetast werd. Wij vragen ons af hoe de provincie met dit geld gelijkwaardig weidevogelland terug denkt te krijgen."