180 graden gedraaide lantaarnpaal weggehaald van ovonde

ma 21 februari 2022 16.33 uur

HURDEGARYP - Een bedrijf heeft maandag een lantaarnpaal verwijderd op de ovonde bij Hurdegaryp. Tijdens de storm Eunice was de paal los gekomen en 180 graden gedraaid. De gehele paal is nu verwijderd.

Als gevolg van de storm deed de verlichting van alle lantaarnpalen het ook niet meer in het afgelopen weekeinde. Vermoedelijk is deze nu ook gerepareerd. Het bedrijf dat maandag bezig was, heeft ook andere palen gecontroleerd of eventuele beschadigingen.

