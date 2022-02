Winkeldievegge besmeurt verhoorkamer met koffiemelk

ma 21 februari 2022 16.25 uur

LEEUWARDEN - In een week tijd bezondigde een 65-jarige inwoonster van Burgum zich tot twee keer toe aan het plegen van winkeldiefstallen. Maandag werd de vrouw bij verstek veroordeeld tot een werkstraf.

ADHD

Op 19 oktober vorig kwam de Burgumse bij de kassa van de plaatselijke Jumbo en weigerde ze te betalen. De vrouw wilde weglopen met een paar tassen vol boodschappen. Toen de politie erbij kwam, zei ze dat ze ADHD heeft en zich er niet van bewust was dat ze spullen had gestolen.

Niet schuldig aan diefstal

Ze dacht dat ze genoeg geld bij zich had, maar dat was niet zo. Op de vraag of ze zich schuldig had gemaakt aan diefstal had ze geantwoord dat dat niet zo was, maar een paar dagen eerder wel. Op 14 oktober had de vrouw goederen gestolen bij de Action en de Trekpleister in Burgum.

Alarm bij de Action

Bij de Action werd ze betrapt omdat het alarm afging toen ze de winkel wilde verlaten. Ze had onder meer een telefoonhoesje, werkhandschoenen en een gezichtsmasker gestolen. Ze bleek ook dezelfde dag spullen bij de Trekpleister gestolen te hebben. In de tas vond de politie een oplader, een SD-kaart, een USB-stick, zonnebrillen en sieraden die van de Trekpleister afkomstig waren.

Lege verpakkingen in de winkel

Het personeel van de drogisterij vond in de winkel de lege verpakkingen. Op camerabeelden was te zien dat de vrouw de etiketten van de zonnebrillen trok. Bij de Action had ze ook de verpakkingen verwijderd in de veronderstelling dat het alarm niet af zou gaan, maar dat gebeurde wel. Ze werd vrijgesproken van de diefstal van sieraden bij het Kruidvat.

Verhoorkamer besmeurd met koffiemelk

Die had ze wel in de tas, maar de vrouw kwam niet voor op camerabeelden. De vrouw woont in de crisisopvang in Burgum en moet rondkomen van 50 euro per week. In het politiebureau had de vrouw de verhoorkamer besmeurd met koffiemelk en ze had een politieman een tik op de arm gegeven. “Een zorgelijk beeld”, aldus de officier van justitie.

Niet eerder in beeld geweest

De rechter beaamde dat. Hij hield er rekening mee dat de vrouw niet eerder in beeld is geweest bij politie en Justitie. De Burgumse kreeg een werkstraf van 40 uur waarvan de helft voorwaardelijk.