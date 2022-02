Burgumer verdachte vrijgesproken - uitslag bloedproeven missen

ma 21 februari 2022 13.13 uur

LEEUWARDEN - Een 33-jarige Burgumer moest zich maandag voor de rechter verantwoorden voor rijden onder invloed en vernieling van een ruit. Door een foutje ontsprong de man in elk geval deels de dans. Van het rijden onder invloed werd hij vrijgesproken.

Zwerfkei tegen de ruit

De Burgumer werd door rechter Remco Juan Maring wel veroordeeld voor vernieling: op 28 mei vorig jaar had hij in een boze bui een zwerfkei bij zijn ex-partner tegen de ruit van de woonkamer gegooid. Wonder boven wonder had dat slechts een beschadiging tot gevolg. “Ik verbaasde mij ook dat de steen er niet doorheen ging”, zei de verdachte.

Onder invloed

Hij was naar de woning van zijn ex gereden en had de kei – zo groot als een tennisbal – “in een opwelling” tegen de ruit gegooid. De ex deed aangifte. Omdat de politie vermoedde dat de Burgumer onder invloed was, moest hij een blaastest en een speekseltest ondergaan.

Cola-beerenburg en een lijntje cocaïne

Hij had teveel gedronken – 1,23 promille – en hij had cocaïne gebruikt. Indertijd had hij toegegeven dat hij dezelfde dag een paar biertjes had genuttigd. De coke zou hij een dag eerder hebben gehad. Op de zitting zei hij dat hij, nadat hij was weggereden bij de woning van zijn ex, thuis van de schrik een paar cola-beerenburg had genomen plus een lijntje cocaïne.

Wisselend in verklaringen

Officier van justitie Rigje van der Heide nam die uitleg niet echt serieus. De officier constateerde dat de Burgumer nogal wisselde in zijn verklaringen. Zij eiste voor het vernielen van het raam en het rijden onder invloed een werkstraf van 70 uur, plus een rijontzegging van een half jaar en een voorwaardelijke celstraf van twee weken.

Uitslag bloedproef niet in het dossier

Er kwam een veel lagere straf uit de bus doordat de rechter op een onvolkomenheid was gestuit. Alleen het resultaat van de bloedproeven zat in het dossier, wat ontbrak was de officiële uitslag van de instantie die het bloed had onderzocht. En dat is wel een vereiste.

Verder was er onvoldoende bewijs voor het rijden onder invloed en restte de rechter niets anders dan de Burgumer daarvan vrij te spreken. Voor het vernielen van de ruit kreeg hij een boete van 300 euro. De man gaf meteen aan dat hij akkoord ging met de uitspraak. De officier gaat er nog over nadenken of ze in hoger beroep gaat.