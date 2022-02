Speelt SC Heerenveen volgend jaar nog wel in de eredivisie?

ma 21 februari 2022 09.29 uur

LEEUWARDEN - SC Heerenveen moet niet denken dat uitkomen in de Eredivisie elk seizoen een vanzelfsprekendheid is. De wisseling van de wacht op de trainerspost lijkt niet veel te hebben geholpen. Momenteel staat de ploeg van Ole Tobiasen op een teleurstellende elfde plaats. Hoe eindigt dit seizoen? Toch niet met een afgang richting Keukenkampioen Divisie?

Bookmakers

Carnavalsstemming

Er verdween het nodige tecnhische vernuft uit de selectie. Routinier Lasse Schöne keerde afgelopen zomer terug op oude nest NEC, spelmaker Joey Veerman maakte een winterse overstap naar PSV. Die laatste is op zondag 20 februari de volgende kluif voor een elftal dat zich momenteel als een kip zonder kop door de Eredivisie beweegt. Voor de eveneens dolende ploeg van de afzwaaiende trainer Roger Schmidt - de 1-0 tegen Maccabi Tel Aviv kwam wederom stroperig en moeizaam tot stand - is de thuiswedstrijd rond borreltijd in een vol Philips Stadion in carnavalsstemming de ideale manier om vertrouwen te tanken. Of gaat Heerenveen eindelijk van zich afbijten?

Willem II en RKC

De week erop volgt het doorgaans taaie FC Utrecht, ook een tegenvaller dit seizoen, dus wellicht de ultieme gelegenheid om zich gesteund door het Friese publiek te herpakken. De maand maart begint met uitwedstrijden tegen Willem II en RKC Waalwijk, respectievelijk de nummers 15 en 13 op de ranglijst en beide ook niet bepaald in goeden doen. Het kunnen echter zomaar concurrenten worden in een tot nu toe onvoorspelbare strijd onderin. Het zijn cruciale weken waarin met de terugkeer van de supporters de stemming om moet slaan in de positieve zin van het woord.

Uitspelen en opnieuw bouwen

SC Heerenveen is al een vaste waarde in de Eredivisie sinds 1994 en topclubs reizen met gemengde gevoelens naar Friesland af - normaal gesproken dan. Momenteel rest er voor Tobiasen en zijn mannen echter niets anders dan het seizoen zo goed mogelijk uit te spelen en daarna opnieuw te werken aan de rol die de club tot voor kort speelde: die van stabiele middenmoter die verrassende spelers voortbrengt en zo nu en dan droomt van een aanval op de subtop.