Verkiezingen Dantumadiel: deze partijen willen een fusie

zo 20 februari 2022 18.29 uur

DAMWâLD - Over een kleine maand staan de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur. Dagelijks ontvangt WâldNet al tientallen persberichten van politieke partijen die op pad zijn. Vaak hebben deze berichten weinig relevante nieuwswaarde dus daarom pakken we vanaf heden alleen belangrijke onderwerpen. Deze keer is Dantumadiel aan de beurt.

Zelfstandig of fusie

Het belangrijkste verkiezingsitem in Dantumadiel is misschien wel de toekomst van de gemeente. Zelfstandig blijven of toch een fusie met een andere gemeente? De meeste partijen geven aan dat zij tegen een fusie zijn. Het CDA - momenteel de grootste partij in de gemeente - ziet dat anders: "Inwoners en bedrijven zijn beter af wanneer we een bestuurlijke fusie of herindeling aangaan. Wat het CDA betreft is dit de meest logische keuze. Ons uitgangspunt hierbij is het borgen van kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening."

FNP en VVD ook voor fusie

Er zijn verder nog twee politieke partijen die duidelijk aangeven dat ze voor een fusie zijn. De FNP: "Wy sjogge gjin takomst foar in selsstannich Dantumadiel. Wy kinne gjin optimale service oan ús boargers biede.". De VVD laat weten: "De VVD vindt dat dit niet houdbaar en betaalbaar is. De rekening komt bij de inwoners te liggen. Wij zetten in op herindeling, waarbij onze voorkeur uitgaat naar Noardeast -Fryslân."

Huidige coalitie

De politieke partijen van het huidige gemeentebestuur zijn het met elkaar eens. ChristenUnie: "Wij zien meer voordelen in een moderne overzichtelijke organisatie die de buurt kent, weet wat er speelt en snel kan acteren. Wij zijn ervan overtuigd dat we als zelfstandig Dantumadiel onze voorzieningen beter in stand kunnen houden."

Dichtbij inwoners

Sociaal Links vindt: "Sociaal Links wil een gemeente als kleine organisatie die de burger beter bedienen kan. De investeringen horen in eigen gemeente en niet in Dokkum." De derde coalitiepartij Gemeentebelangen is het daarmee eens: "In Dantumadiel staan gemeente en inwoner dicht bij elkaar. Zo kunnen we samen veel bereiken in onze dorpen. Fusie levert een gemeente op met circa 63 dorpen waarbij de focus op Dokkum ligt. De afstand tussen inwoners en gemeente wordt heel groot."

Stemhulp

Wil je graag zelf meer te weten komen over de politieke partijen in Dantumadiel. Doe dan de stemhulp welke hiervoor is ontwikkeld. Klik op 'toon de standpunten' om duidelijke standpunten te lezen. Niet elke vraag is met een simpele Voor of Tegen te beantwoorden.

https://www.mijnstemhulp.nl/dantumadiel/

