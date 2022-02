Brandweer Anjum in actie voor melding stormschade Lioessens

za 19 februari 2022 22.30 uur

LIOESSENS - De vrijwilligers van het brandweerkorps Anjum werden zaterdagavond om half tien gealarmeerd voor een melding stormschade aan de Doarpsstrjitte in Lioessens.

In een tuin van een woning stond een boom die volgens de bewoner gevaarlijk heen en weer ging. De boom had de storm van gisteren getrotseerd, maar de bewoner had uit voorzorg afgelopen nacht op de bank in de woonkamer geslapen.

De brandweer heeft in overleg met de meldkamer de gemeente ingeschakeld. Deze komen zondag een kijkje nemen om de situatie te beoordelen. De brandweer is daarop weer vertrokken naar de kazerne.

