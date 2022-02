Aslastbeperking of niet: auto's als vanouds over brug Kootstertille

za 19 februari 2022 17.55 uur

KOOTSTERTILLE - Het verkeer kan dit weekeinde weer als vanouds over de brug van Kootstertille rijden. Nadat de tijdelijke verkeerslichten vrijdagavond in de storm defect raakten, zijn ze zaterdag helemaal verwijderd. Nu ook de schildjes zijn verwijderd, kunnen auto's weer tegelijk over de brug rijden.

Sinds 25 oktober is de 'tussenoplossing' actief om ervoor te zorgen dat het ingestelde verbod op zwaar transport gedeeltelijk omzeild kan worden. Nadat deze tussenoplossing door de provincie Fryslân werd ingesteld, zijn lange tijd verkeersregelaars ingezet. Ruim een maand later werd de tijdelijke verkeersinstallatie in werking gesteld om het verkeer 'om de beurt' over de brug te laten gaan.

Aslastbeperking

Vrachtauto's, landbouwverkeer en bussen mochten vanaf 11 oktober niet meer over de brug van Kootstertille rijden. Er werd een gewichtsbeperking voor het zwaardere vrachtverkeer, landbouwverkeer en bussen (zwaarder dan 30 ton of met een aslast hoger dan 7 ton.) ingesteld.

Onderzoek van Rijkswaterstaat liet zien dat er in de betonnen brugdelen (aanbruggen) diverse zwakke plekken zitten. Om de veiligheid op de brug te waarborgen, moest het zwaardere verkeer een andere route kiezen. De tussenoplossing zorgde er later voor dat de brug nog wel redelijk goed gebruikt kon worden zolang het verkeer maar 'om en om' over de brug reed.

