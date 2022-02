Buurtbewoner ziet fietsendieven lopen in Surhuisterveen

za 19 februari 2022 16.33 uur

SURHUISTERVEEN - In de nacht van vrijdag op zaterdag zag een oplettende inwoner van Surhuisterveen twee verdachte personen lopen. Deze twee personen liepen beide met een fiets waarvan de achterzijde werd opgetild. Na een buurtonderzoek door de politie werden twee e-bikes aangetroffen in een schuurtje.

Na een controle bleken de fietsen te zijn gestolen. De e-bikes zijn door de politie in beslag genomen en de eigenaren zijn op de hoogte gebracht. "Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Gezien het onderzoek laten wij ook nog even in het midden in welke schuur de fietsen werden aangetroffen", zo laat de politie weten.