Voetgangster gewond bij aanrijding in Burgum

za 19 februari 2022 13.35 uur

BURGUM - Een 83-jarige voetgangster uit Burgum is zaterdag rond het middaguur gewond geraakt na een aanrijding met een bestelbus op de Kwekersstrjitte in Burgum. Het ongeval vond net voor 13.00 uur plaats bij de afslag naar de Ds. Talmasingel.

De voetgangster stak de weg over en werd geraakt door de Burgumer chauffeur van de bestelbus die richting Tiltrans reed. De politie en twee ambulances kwamen ter plaatse voor de hulpverlening. Het slachtoffer is later met spoed overgebracht naar het ziekenhuis in Groningen.

De weg werd tijdens de afhandeling van het ongeval afgesloten geweeest voor het doorgaande verkeer. De VOA (verkeersongeval analyse) is ter plaatse gekomen om onderzoek te doen naar de exacte toedracht van het ongeval.

